هكذا ستتعامل صحة كربلاء مع زوار النصف من شعبان لمُواجهة

2021/03/23 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ،

الثلاثاء ، عن وضع خطة طوارئ لزيارة

النصف من شعبان المُباركة ، في حين

بيَنت إن " جميع الإجراءات والتوصيات

الخاصة بالخطة تقع ضمن الأهداف

الأساسية للسيطرة على جائحة فيروس

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