رياضة يومية للرئتين لإعادة تأهيلهما

2021/03/23 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف دميتري ساندول، أخصائي إعادة

التأهيل، مدرب اليوغا، التمارين

الضرورية لتطهير الرئتين وحصولهما على

أكبر كمية من الأكسجين.

ويشير ساندول في حديث لراديو "سبوتنيك"

إلى أن غالبية الناس يستخدمون قدرات

الرئ

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