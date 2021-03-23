إيقاف ضخ الماء في البصرة غدا الأربعاء لإغراض الصيانة

2021/03/23 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت مديرية ماء البصرة عن إيقاف ضخ الماء يوم غد الاربعاء لاغراض الصيانة .وذكرت المديرية بحسب بيان مقتضب " انه سيتم ايقاف ضح الماء اعتبارا من ساعات صباح يوم غد الاربعاء والى المساء لوجود صيانة في الانابيب الناقلة.واوضحت " ستتأثر مناطق مركز البصرة و ابو صخير وقضاء الهارثة بهذا الانقطاع.ودعت المديرية في بيانها " المواطنين الى اخذ الاحتياطات بملء خزاناتهم./انتهى

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