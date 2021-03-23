كركوك تطالب وزارة الكهرباء بزيادة حصتها من الشبكة الوطنية

2021/03/23 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/ دعا محافظ كركوك راكان الجبوري وزارة الكهرباء الى تجهيز المحافظة بكامل حصتها عبر الشبكة الوطنية .وطالب وزارة النفط باستثناء كركوك بتجهيزها بزيت الغاز المدعوم لضمان اكثر ساعات تشغيل لعمل المولدات الأهلية بعد وصول قطع الكهرباء يوميا لاكثر من 18 ساعه , وتخفيض اسعار الأمبير الواحد لتخفيف معاناة المواطن داعيا اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك الى الذهاب موحدين لوزارة الكهرباء مع ادارة كركوك للحصول على مستحقات مواطني المحافظة .جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى المحافظة بحضور مدراء قطاع الكهرباء والموارد المائية ./انتهى

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