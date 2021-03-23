النجف: حالة وفاة وأكثر من 450 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2021/03/23 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الثلاثاء 23-3-2021- تم اجراء 1289 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .- #الاصابات_الجديدة : 452- #حالات_الشفاء : 518- #الوفيات : 1- من بين الاصابات (5) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 43249مجموع حالات الشفاء : 36298مجموع الوفيات : 408 مجموع الحالات تحت العلاج : 6543مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3435دائرة صحة النجف الاشرف 23 آذار 2021

يتبع.



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