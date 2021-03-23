النقل: خطط ربط سكك العراق بايران وتركيا جاهزة للتنفيذ وبحاجة لقرار سيادي

2021/03/23 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مدير عام السكك الحديدية في وزارة النقل طالب جواد الحسيني، الثلاثاء، عن تفاصيل خطط ربط العراق مع سكك ايران وتركيا، مبينا ان الخطط جاهزة للتنفيذ ولا تحتاج الى اموال كبيرة.وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “هناك خطتين لربط العراق بالسكك الحديدة لتركيا وايران وهي قيد النقاش وقابلة للتنفد بشكل سريع وعلى طريقة الاستثمار المحلي او الدولي”.واضاف ان ” وزارة النقل والجانب الايراني اكمل المخطط الاساسي لربط الشلامجة بالبصرة وان الخط يمتد لنحو 32 كيلو متر وهو لا يكل الكثير من المبالغ الا انه بحاجة الى قرار سيادي بين الدولتين للشروع في التنفيذ”.وتابع ان ” العراق انهى الدراسة لربط السكك مع تركيا عبر الموصل بعد تاهيل خطط السكك من الموصل الى ناحية ربيعة ومن ثم زيادة الخطوط لامتدادها الى فيش خابور في دهوك ومن ثم تركيا “، مبينا ان ” الربط السككي سيتيح للعراق مبالغ هائلة عبر الترانزيت الدولي من الخليج الى اوروبا او العكس”.

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