اعتقال عشرات العسكريين بتركيا بتهمة الانتماء لـ”تيار ديني”

2021/03/23 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على عشرات العسكريين بتهمة الانتماء لتنظيم “غولن”، الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.وضمن التحقيقات التي يجريها مكتب الادعاء العام التركي في إزمير، فقد شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في 53 منطقة إلى جانب قبرص التركية ضد 184 عسكريا بينهم 123 ما زالوا في …

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