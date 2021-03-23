2021/03/23 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آذار 2021)، إنه "تم اجراء 1289 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 452، فيما تماثل للشفاء 518 مصاباً، وقابل ذلك تسجيل وفاة واحدة خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أنه "من بين الإصابات الجديدة 5 من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي":

مجموع الإصابات الكلي: 43249

مجموع حالات الشفاء: 36298

مجموع الوفيات: 408

مجموع الحالات تحت العلاج: 6543

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3435

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي: أكثر من 450 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي: أكثر من 450 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).