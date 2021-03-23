الحكيم يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2021/03/23 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون بمكتبه الثلاثاء ٢٣/٣/٢٠٢١ سفير الولايات المتحدة في بغداد سعادة ماثيو تولير وتبادل معه وجهات النظر حول مستجدات الوضع العراقي والإقليمي والدولي.

وأكد أهميّة تفعيل العلاقات الثنائية بين العراق وأميركا في المجالات الإقتصادية والثقافية، وأهمية التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك، فيما تطرق الى موضوعة الإنتخابات المبكرة وضرورة اجرائها في موعدها المحدد مع التأكيد على الأمن الإنتخابي وتهيئة البيئة القانونية لها.

واشار الى أهميّة التحالف العابر للمكونات باعتباره قصة نجاح ومتغيرا إستراتيجيا في الواقع السياسي العراقي ، مؤكدا أهمية استثمار رغبة الجميع بالمشروع الوطني .

يتبع.



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