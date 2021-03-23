محافظ البصرة يبحث مع رئيس اركان الجيش الملف الامني بالمحافظة

2021/03/23 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني مع رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يارالله اليوم الاربعاء الأوضاع الأمنية بالمحافظة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ ان القاء تركز على تفيذ دراسة خطة امنية جديدة تتضمن الحد من ظاهرة النزاعات العشائرية وحصر السلاح بيد الدولة .وكان يار الله قد وصل الى محافظة البصرة صباح اليوم الثلاثاء وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية والامرين بحضور قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف وبحث معهم مستجدات الواقع الامني بالمحافظة ./ انتهى

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