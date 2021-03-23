ملعب التاجي يحتضن مواجهة الجوية والنجف

2021/03/23 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اختارت إدارة نادي القوة الجوية ملعب التاجي ليكون مسرحا لمواجهة فريقها الكروي وفريق النجف في بطولة كأس العراق.وذكر النادي في بيان رسمي أن الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتشاور مع الكادر التدريبي تختار ملعب نادي التاجي الرياضي لمواجهة القوة الجوية والنجف والتي ستقام يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة عصرا ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس العراق وذلك لوجود أعمال صيانة في ملعب الشعب الدولي./انتهى

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