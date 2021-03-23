مصر تغلق ثلاثة موانئ لسوء الأحوال الجوية

2021/03/23 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات مصر، يوم الثلاثاء، إغلاق ثلاثة موانئ على البحر الأحمر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، تم إغلاق موانئ السويس ونويبع، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر، الجمعة، تعليقا رسميا على ما تداولته بعض […]

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