22 شركة خاسرة تضغط على مؤشر البورصة

2021/03/23 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ضغطت 22 شركة خاسرة على اداء مؤشر سوق العراق للاوراق المالية (البورصة) اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر البورصة بنسبة 1.02%، فيما تصدرت شركة الوئام للاستثمار المالي الشركات الخاسرة.

كذلك تصدرت شركة صناعة وتجارة الكارتون الشركات الرابحة تلتها شركة نقل المنتجات النفطية.

شهدت جلسة اليوم تداول 5,5 مليار سهم بقيمة 2,7 مليار دينار.

كما تصدرت شركة مصرف بغداد الشركات تداولاً وقيمة، بتداولها 2,09 مليار سهم بقيمة 1,6 مليار دينار.

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