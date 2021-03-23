محكمة تركية تصدر حكما جديدا بحق دميرتاش

2021/03/23 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر على الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، رغم صدور قرارين بحقه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج.وفق ما ذكرت وسائل اعلام تركية.

وصدر الحكم الجديد ضد دميرتاش بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات صدرت عنه في العام 2015.

وخلال دفاعه عن نفسه، قال دميرتاش، إنه كان مرشحًا للرئاسة مرتين وأنه يمارس السياسة منذ سنوات، متابعا: "تم رفع العديد من قضايا الإهانة ضدي لانتقادي قرارات السياسة الخارجية".



"تم إصدار لائحتي اتهام منفصلتين لأنني وجهت جملتي انتقاد".



"انتقدت الحكومة".



"لم استهدف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشكل مباشر".



"لقد أدليت ببيان بسيط للغاية".



"من واجب المجتمع الديمقراطي انتقاد الحكومة".

دليل الإدارة صدر ضد دميرتاش بسبب بيان أدلى به يوم 24 ديسمبر 2015، في مطار أتاتورك.

واعتبر قاضي المحكمة أن دميرتاش أدلى بتصريحات تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو.

وذكر القضي أن البيان الذي أدلى به المدعى عليه تجاوز حدود الرأي والتفسير والنقد، ولا يمكن تقييمه في نطاق المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.



وفق كلامه.

واعتبرت المحكمة أن دميرتاش ارتكب جريمة تشهير بالمجني عليهم.

وأصدرت المحكمة الأوروبية في 2018 وفي 2020 قرارين اعتبرت فيهما أن اعتقال دميرتاش المرشح الرئاسي السابق يعود لأسباب سياسية، وأنه يجب الإفراج عنه على الفور.

PUKmedia متابعة

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