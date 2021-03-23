تسجيل 103 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2021/03/23 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد 19 في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، أن حالتي الوفاة هما لرجل من الحسكة وامرأة من ديرك.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 103 إصابات جديدة بفايروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 58 من الذكور و 45 من الإناث.

واشار الى ان حالات الاصابة الجديدة توزعت كالتالي : 21 حالة في الحسكة، 48 حالة في قامشلو، 5 حالات في ديرك، 6 حالات في كر، حالة واحدة في الرميلان، حالتان في الدرباسية، 9 حالات في الرقة، 5 حالات في الطبقة، 4 حالات في دير الزور، حالة واحدة في كوباني، وحالة واحدة في مخيم الهول

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9221 حالة منها 358 حالة وفاة و 1274 حالة شفاء.



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PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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