أبوظبي تستثمر 75 مليون دولار في تطبيق التواصل تيليغرام

2021/03/23 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "مبادلة" التابعة لحكومة أبوظبي، الثلاثاء، عن استثمار 75 مليون دولار في تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليغرام"، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

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