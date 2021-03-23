منتخب الفراعنة يواجه كينيا بهدف حسم التأهل

2021/03/23 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام البدري، لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس (آذار) الجاري.

يعتلي “الفراعنة” صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توغو رابعاً بنقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل على أقل تقدير مع منتخب كينيا، ليضمن تأهله رسمياً، بغض النظر عن باقي المواجهات.

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