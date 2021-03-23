2021/03/23 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المحافظ الأسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، إضافة إلى رئيسها السابق”، موضحةً أنَّ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام مسؤولين في ذي قار.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام مسؤولين في ذي قار.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).