2021/03/23 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الثلاثاء، المنظمات الدولية بأن تأخذ دورها في اعادة اعمار البنى التحتية لمناطق العودةوذكرت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو استقبلت، في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد ، قائمقام قضاء تلكيف التابع لسهل نينوى باسم يعقوب بلو والاب سالار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تدعو المنظمات الدولية لأخذ دورها في اعمار مناطق العودة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تدعو المنظمات الدولية لأخذ دورها في اعمار مناطق العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).