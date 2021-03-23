تونس.. حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ستمتد لشهور حتى يتم تلقيح نصف السكان

2021/03/23 | 15:39 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتناول هذا العدد من "مجلة المراسل" مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 الخاصة بمرور عام على الحجر الصحي الذي عاشه العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا.



في العراق: الكادر الطبي عاش معاناة على الرغم من إجراءات الحجر الصارمة، تونس: حملات التلقيح ستمتد لشهور حتى يتم تلقيح نصف السكان، لبنان: آثار نفسية خلفتها الجائحة بسبب تطبيق إجراءات الحجر، مصر: إجراءات الحجر المتكررة وأثرها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

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