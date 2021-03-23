اجتماع سري بين لابورتا وكومان لحسم مصير نجوم برشلونة

2021/03/23 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يتواصل الحديث عن برشلونة الإسباني، في ظل وجود خوان لابورتا الرئيس الجديد ومشروعه القادم لإنقاذ البارسا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعقد خوان لابورتا اجتماعًا مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق في ملعب كامب نو من أجل بحث الأهداف المطلوبة خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وسيتحدث كومان مع لابورتا عن أهمية التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي المتألق، وحاجة برشلونة له.

ومن المتوقع أيضًا أن يشمل الحديث بين الرئيس وكومان، تحديد مصير بعض اللاعبين بالفريق، أمثال الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي كوتينيو.

الجدير بالذكر أن ملف تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسي، هو الهدف رقم واحد بالنسبة لخوان لابورتا الرئيس الجديد.

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