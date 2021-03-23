الاستخبارات العسكرية تحبط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى

2021/03/23 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوىاعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، احباط عملية ارهابية بدراجة مفخخة غربي المحافظة.وذكر بيان صادر عن المديرية، وتلقته (بغداد اليوم)، "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة أشارت إلى وجود مضافة عبارة عن غرفة من الطين في منطقة عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة غربي نينوى تخفي بداخلها دراجة مفخخة معدة لاستهداف المدنيين وقطعاتنا الأمنية".وتابع البيان "وعلى أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٣ وفصيل استطلاع اللواء بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المضافة والاستيلاء على الدراجة المفخخة والتي تم التعامل معها من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة وتدمير المضافة والدراجة بصورة كاملة".

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