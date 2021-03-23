انطلاق / مشروع السلم الاهلي /لترسيخ الأمن المجتمعي في البصرة

2021/03/23 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انطلق اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة / مشروع السلم الاهلي / لدعم وترسيخ الأمن المجتمعي بالمحافظة خلال مؤتمر عقد اليوم في المحافظة برعاية زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وبحضور محافظ البصرة اسعد العيداني " وشخصيات سياسية وأمنية وعشائرية.وقال ممثل السيد مقتدى الصدر في البصرة حازم الاعرجي " أنطلق هذا اليوم مشروع السلم الذي يركز على نقاط مهمة تحد من المشاكل العشائرية والتي تهدد السلم الأهلي في المحافظة .ورفض استخدام لغة السلاح في النزاعات والمناسبات.ودعا إلى الحفاظ على المتبنيات الأخلاقية والشرعية من أجل أبعاد المفسدين الذين يثيرون المشاكل العشائرية وينتهكون الأعراف والتقاليد العشائرية والتي تتحلى بها عشائرنا الأصيلة .مشيرا إلى الدور المهم لاجهزتنا الأمنية والتي من الواجب عليها القيام بمهامها تجاه الإنتهاكات التي تكاد تحصل يوميا وخصوصا في شمال البصرة .وشدد الاعرجي " على الجميع أن يقف وقفة رجل واحد من أجل أن تعود البصرة إلى سابق عهدها كمدينة أمن وامان....بعدها تم تقديم ميثاق السلم الأهلي والذي يتضمن فقرات وحاز على قبول عشائر البصرة والذي سيحد من المشاكل العشائرية في هذه المحافظة الآمنة./انتهى

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