2021/03/23 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم إن المشكلة الحالية تكمن في البرنامج السياسي لبناء الدولة ومعالجة المشاكل وليس في كيفية حفظ حقوق المكونات.

وأوضح الحكيم في بيان أن العراقيين بعد عام ألفين وثلاثة عاشوا حالة الخوف من المستقبل وهذا قادهم الى التمسك بالهويات المذهبية والدينية والقومية، إلا أنه وبعد سبعة عشر عاما من التغيير فقد ثبت أن المشكلة تكمن في البرنامج السياسي ذاته.

وأشار الحكيم إلى أهمية تشكيل جناحي الديمقراطية المتمثل بالموالاة والمعارضة لافتا إلى أن التحالف العابر للمكونات يمثل المعادلة الناجحة للعبور إلى المرحلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: التحالف العابر للمكونات يمثل المعادلة الناجحة لعبور المرحلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: التحالف العابر للمكونات يمثل المعادلة الناجحة لعبور المرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).