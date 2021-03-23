مفوضية حقوق الانسان: 15 ألف شكوى حول قضايا العنف الأسري خلال العام المنصرم

2021/03/23 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن تلقيها نحو خمسة عشر ألف شكوى حول قضايا تتعلق بالعنف الأسري خلال العام المنصرم.

وقال عضو المفوضية علي البياتي ان اغلب الشكاوى وردت من النساء والزوجات، مبينا انه غالبا ما يتم اعتماد مبادئ الصلح بسبب عدم وجود دور إيواء حقيقية للضحية، على الرغم من ان الصلح يتعارض مع معايير حقوق الإنسان

لكون الضحية ستعود مرة أخرى الى الجاني من دون وجود ضمانات حقيقية سواء كانت قانونية أو اجتماعية.

واكد البياتي أن المتضرر الأكثر من ظاهرة العنف الاسري هي الفئات الضعيفة داخل الأسرة وهي النساء والأطفال وكبار السن وقليل جداً من الرجال.

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