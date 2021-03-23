سلسلة تغييرات بمناصب قضاة محاكم الرصافة في بغداد

2021/03/23 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة أصدرتها رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية، عن إجراء سلسلة تغييرات كبيرة في مناصب عدد من القضاة.

وشملت التغييرات وفق الوثيقة، مناصب واحداث انتدابات في عدد من محاكم جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وهي محكمة بداءة مدينة الصدر، وبداءة الكرادة ومحكمة بداءة الشعب، واللجنة الفرعية الرابعة الخاصة بتعويض المتضررين وغيرها.

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