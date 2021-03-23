نصير شمة والنعيمي يتعاونان أوركستراليا في لبنان

2021/03/23 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن المؤلف الموسيقي قتيبة النعيمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم أعمالاً أوركسترالية للعود بالتعاون مع الموسيقار نصير شمة في لبنان.

وقال النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "يعمل حالياً على تطوير مشاريع أخرى، وسيقدم أعمالاً جديدة العام المقبل في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ونيويورك".

وأعرب النعيمي عن "سروره للتعاون مع الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة الذي سيحيي حفلاً بالاشتراك مع الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية في 9 آذار المقبل، تحت قيادة المايسترو هاروت فازليان"، مشيراً الى أن "العمل يهدف الى ارسال رسالة سلام الى الشعب اللبناني بسبب الظروف التي يمر بها في الوقت الراهن".

وأكد أنه "سيتم تقديم برنامج العود والأوركسترا إحياءً لذكرى حادثة العامرية، وتم اعداد العمل الموسيقي "العامرية" للفنان نصير شمهة أوركسترالياً ، بهدف إضفاء تعبيرات أوسع مدىً للمؤلفة الشهيرة"، لافتاً الى أنه "اقترح قبل عام على الفنان شمة إصدار أوركسترالي جديد يركز على إمكانيات الحوار بين العود والأوركسترا، وتصدير العمل أوركسترالياً الى الساحة العالمية".

وأوضح أنه "أجرى مناقشات تفصيلية مع شمة حول شخصية ومعنى القطعة من أجل إنتاج العمل بشكل يسمح بالحفاظ على التكوين الأساسي والشخصية الأصلية للعمل"، مبيناً أن "العمل الثاني بعنوان "إشراق" للفنان نصير شمة، وأنه تم العمل على هذه القطعة أوركسترالياً مع الاحتفاظ بهوية العمل الأصلي".

وأشار النعيمي الى أن "العمل الثالث سيقدمه الفنان شمة، وهو صولو العود مع الأوركسترا المقتبس عن المعزوفة العالمية الشهيرة (حلاق إشبيلية) وهي إحدى القطع الرائعة للفنان روسيني"، مضيفا انه

"ستقدم أعمال السوبرانو البلجيكية "جولي جيبهارت" مع الأوركسترا "النخيل"، وأن هذ العمل هو أحد مؤلفاته الجديدة وسيقدم باللغتين العربية والفرنسية، وقد كتب نصه الشعري العربي هنري زغيب، فيما كتبت النص الشعري الفرنسي الشاعرة والموسيقية الفرنسية جوديث دي أوليفيرا"، مؤكداً أن "العمل يتحدث العمل عن الرغبة بالأمل والسلام في العراق ولبنان".

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