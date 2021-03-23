نبضات حبّ وإعزاز من شيخ أزهرى في رثاء د. نوال السعداوى - أحمد صبحى منصور

2021/03/23 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور نبضات حبّ وإعزاز من شيخ أزهرى في ذكرى د.



نوال السعداوى 1 ـ د .



نوال السعداوى قيمة مصرية عالمية ، رحمها الله جل وعلا .2 ـ تشرفت بلقاءات فكرية معها كثيرة .



حضرت اجتماعا خاصا في جمعيتها (تضامن المرأة ) وكان معنا نُخبة من أهل الاستنارة منهم الراحل د فرج فودة ، وهى قد حضرت مع زوجها د.



شريف حتاتة الى رواق مركز ابن خلدون الذى كنت أديره ، وكان زوجها متحدثا في الندوة ، ودعوتهما مع آخرين ضيوف شرف ......





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