2021/03/23 | 15:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن كميات الامطار التي هطلت على مدن وبلدات اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان كميات الامطار التي هطلت على محافظات وعددن من مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كانت كالتالي: اربيل 0.9 ملم، السليمانية ودهوك 0.8 ملم، كركوك 0.5 ملم، حاجي عمران 3.2 ملم، بارزان 1.6 ملم، جمجمال 1.5 ملم، بازيان، قلعة دزي، هلشو وزاخو 0.2 ملم، وبيارة 1 ملم.

هذا ويتعرض اقليم كوردستان الى موجة من امطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما رجحت المديرية ان تستمر الموجة الى يوم الجمعة المقبلة

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كميات الامطار في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كميات الامطار في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).