احباط عملية ارهابية غربي نينوى

2021/03/23 | 15:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء، عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، انه استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة أشارت إلى وجود مضافة عبارة عن غرفة من الطين في منطقة عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة غربي نينوى تخفي بداخلها دراجة مفخخة معدة لاستهداف المدنيين وقطعاتنا الأمنية.

واضاف البيان، وعلى أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٣ وفصيل استطلاع اللواء بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المضافة والاستيلاء على الدراجة المفخخة والتي تم التعامل معها من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة وتدمير المضافة والدراجة بصورة كاملة.

PUKmedia الاستخبارات العسكرية

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