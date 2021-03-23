الحجامي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا ويوجه رسالة إلى المواطنين (فيديو)

2021/03/23 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا مدير صحة بغداد/الكرخ، جاسب الحجامي، الثلاثاء، كافة المواطنين المشمولين بلقاح كورونا، إلى التسجيل في المنصات المختصة، لتلقي اللقاح.

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وقال الحجامي، في مقطع مصور بثه مكتبه الإعلامي وتابعه "ناس"، (23 آذار 2021): "على بركة الله تلقيت الجرعة الثانية من لقاح سانوفارم الصيني، حيث كانت الجرعة الأولى قبل 3 أسابيع، وتلقيت الجرعة الثانية في مركز صحي العدل التابع لقطاع العدل للرعاية الصحية، ونشد على أيدي الفرق الصحية الخاصة بالتلقيح ومتابعة حالات كورونا والعزل المنزلي".

ودعا الحجامي المواطنين قائلاً: "اتمنى من جميع المواطنين المشمولين باللقاح حالياً، التطعيم، خاصة مع قرب وصول لقاح استرازنيكا خلال هذه الأيام".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق اليوم، وجود إقبال ضعيف من المواطنين للتسجيل على لقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (23 آذار 2021)، إن "إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف جداً حيث بلغ عدد المسجلين على اللقاح حتى الآن 68 ألف مواطن"، مبيناً أن "عزوف الناس عن أخذ اللقاح ليس في العراق فقط لكنه حتى في البلدان العربية بعكس الدول الأوروبية التي يتزاحم مواطنوها على أخذ جرعات اللقاح".

وأكد "التواصل مع منظمات الصحة العالمية واليونسيف الى جانب البنك الدولي للقيام بحملات توعوية مكثفة إعلامياً لاقناع المجتمع بكفاءة وأهمية أخذ اللقاح"، داعياً "الجهات الحكومية والمجتمع المدني ورجال الدين والعشائر إلى حث المواطنين على أخذ اللقاح".

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين بالحصول على لقاح كورونا.

وقالت إنه "تم إعداد منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات حتى يتم توزيع اللقاح بشكل مجاني لكل محافظات العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان".

وأضافت أنه "من خلال هذه المنصة يمكن أن يدخل المواطن عن طريق هوية البطاقة الوطنية، ويسجل المعلومات ويحجز نوع اللقاح الذي يختاره".

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