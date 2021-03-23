الكاظمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة لارباك السوق

2021/03/23 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة والجشعين لارباك السوق.قال الكاظمي ان :ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا ، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين …

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