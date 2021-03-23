محافظ بغداد يوضيح إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة

2021/03/23 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، أن هناك مناقشات لمحاور اجتماع الامر الديوني ( 32 ) لسنة 2019 الخاص بمتابعة تنفيذ اجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة وساحات التبادل التجاري.وقال العطا في بيان اورده مكتبه الاعلامي وصل “النور نيوز” نسخة منه، “إن مداخل العاصمة بغداد تعد مشروعا ليس سهلا”، لافتا إلى أن …

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