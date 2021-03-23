بعد تفجير بغداد.. إحباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى

2021/03/23 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة أشارت إلى وجود مضافة عبارة عن غرفة من الطين في منطقة عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة غربي نينوى تخفي بداخلها دراجة مفخخة معدة لاستهداف المدنيين وقطعاتنا الأمنية".

وأوضحت، أنه "على أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٣ وفصيل استطلاع اللواء بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المضافة والاستيلاء على الدراجة المفخخة التي تم التعامل معها من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة وتدمير المضافة والدراجة بصورة كاملة".وكانت دراجة نارية تحمل عبوة ناسفة قد انفجرت على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، في العاصمة.

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