الاتحاد الأوروبي واليونسكو والهجرة الدولية تطلق مشروعا تنمويا مهما لإحياء التراث الثقافي العراقي

2021/03/23 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع متخصص بشؤون التنمية، عن إطلاق شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز فرص العمل التي تساهم مباشرة في إحياء التراث الثقافي العراقي.

وذكر موقع ديفد سكورس، ان الشراكة الثلاثية تراهن من خلال منح مالية على إنجاز نشاطات في المدن القديمة في الموصل والبصرة وتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرة على توفير وظائف، فضلا عن مساهمته في دعم النازحين داخل العراق والعائدين الى مناطقهم، من خلال التركيز على القطاعات الاساسية وتوفير التمويل اللازم، وخلق فرص العمل الضرورية بغية تعافي الاقتصادات المحلية.

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