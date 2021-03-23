العراق.. التحالف يدمر 39

2021/03/23 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ طيران التحالف الدولي ضربات الجوية في مناطق جبلية ضمن قواطع محافظة نينوى العراقية، أسفرت عن تدمير عشرات من "أوكار الإرهابيين"، وفق ما قال متحدث عسكري عراقي، الثلاثاء.

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