نشوب حريق في سوق وسط بغداد

2021/03/23 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل سوق تجاري ضمن منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ“تقدم” إن “حريقا اندلع ظهر اليوم، داخل محال لبيع المواد الاحتياطية للسيارات ضمن منطقة العلاوي وسط بغداد“.

واشار الى أن “فرق الدفاع المدني هرعت الى منطقة الحادث لاخماد النيران” دون مزيد من التفاصيل.

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