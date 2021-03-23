بريطانيا: 7 آلاف دولار غرامة السفر دون سبب وجيه

2021/03/23 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة بـ 5 آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو (حزيران)، في تشديد للقيود الحدودية في البلاد.

وقضاء العطلات في الخارج محظور حالياً في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز: “أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج، هو 17 مايو (أيار)”.

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول السماح بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة، مثل العمل أو التعليم.



ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها في 12 أبريل (نيسان).

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الإثنين، من موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا، تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.

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