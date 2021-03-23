الصحة تشكو من ضعف اقبال المواطنين على لقاح كورونا

2021/03/23 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

شكت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، من إقبال ضعيف المواطنين على التسجيل بشأن الحصول على لقاحات كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف جداً حيث بلغ عدد المسجلين على اللقاح حتى الآن 68 ألف مواطن”.

وبين أن “عزوف الناس عن أخذ اللقاح ليس في العراق فقط لكنه حتى في البلدان العربية بعكس الدول الأوروبية التي يتزاحم مواطنوها على أخذ جرعات اللقاح”.



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