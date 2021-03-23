ووزارة الصحة تشعر بـ”الخذلان” بمسألة مفصيلة لمحاربة كورونا وتتحدث عن حالة غريبة في الشارع.. هل تختص بالشعب العراقي فقط؟

2021/03/23 | 16:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، وجود إقبال ضعيف من المواطنين للتسجيل على لقاح كورونا، فيما بينت وصول التسجيل حتى الان 68 الف مواطن فقط.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي، إن “إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف جداً حيث بلغ عدد المسجلين على اللقاح حتى الآن 68 ألف مواطن”، مبيناً أن “عزوف الناس عن أخذ اللقاح ليس في العراق فقط لكنه حتى في البلدان العربية بعكس الدول الأوروبية التي يتزاحم مواطنوها على أخذ جرعات اللقاح”.

وأكد “التواصل مع منظمات الصحة العالمية واليونسيف الى جانب البنك الدولي للقيام بحملات توعوية مكثفة إعلامياً لاقناع المجتمع بكفاءة وأهمية أخذ اللقاح”، داعياً “الجهات الحكومية والمجتمع المدني ورجال الدين والعشائر إلى حث المواطنين على أخذ اللقاح”.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين بالحصول على لقاح كورونا.

وقالت إنه “تم إعداد منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات حتى يتم توزيع اللقاح بشكل مجاني لكل محافظات العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان”.

وأضافت أنه “من خلال هذه المنصة يمكن أن يدخل المواطن عن طريق هوية البطاقة الوطنية، ويسجل المعلومات ويحجز نوع اللقاح الذي يختاره”.

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