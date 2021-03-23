بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الوباء بعد عام على فرض أول إغلاق

2021/03/23 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقوف دقيقة صمت في محطة ووترلو في وسط لندن في 23 آذار/مارس 2021 في ذكرى ضحايا الوباء.© ا ف ب/AFP تولغا اكمين لندن (أ ف ب) – تحيي بريطانيا، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في أوروبا، الثلاثاء ذكرى ضحايا الوباء بعد عام على فرض أول إغلاق في البلاد.وعند تمام الساعة 12,00 […]

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