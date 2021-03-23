الكاظمي: القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد

2021/03/23 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم؛ ... 🔵 ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا ، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا .

🔵وجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق .

🔵وجهنا بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين.

🔵شخّصنا عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية متابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون.

🔵سيارات الأجرة هي من تمتلك الرخصة للقيام بعملها، وعلى مديرية المرور العامة القيام بدورها بمنع السيارات غير المرخصة للعمل .

🔵هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد، وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلد، وأخذت ارض العراق تتحول مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة.





المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 23 آذار 2021

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