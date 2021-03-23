وزير التخطيط يوجه بدعم النساء في المناطق الفقيرة

2021/03/23 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه وزير التخطيط خالد بتال النجم ،جزء من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر، والصندوق الاجتماعي للتنمية، نحو دعم النساء في المناطق الفقيرة.واكد الوزير" خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتمكين المرأة اقتصاديا، ان المرحلة المقبلة ستشهد توجيه جزء من تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر والصندوق الاجتماعي للتنمية، نحو تنفيذ عدد من المشاريع والاجراءات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا، لاسيما في المناطق التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الفقر، وفي مقدمتها محافظة المثنى وباقي محافظات الجنوب، ومحافظة نينوى التي تضم اكبر عدد من الفقراء.فيما اعرب ممثل البنك الدولي ساروج كومار "عن رغبة واستعداد البنك الدولي ، الى تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية في مجال تمكين المرأة ومحاربة الفقر، مبينا ماتم انجازه من فقرات خطة التمكين الاقتصادي في المرحلة السابقة، والمبالغ المالية التي أُنفقت والمتبقي منها والمخصصة للعراق ضمن مبادرة المشرق.و اوضحت "وكيل وزارة التخطيط، (ازهار حسين صالح) الضوابط والتعليمات بشأن منح الافضلية في المشتريات والعقود الحكومية القائمة على اساس النوع الاجتماعي بهدف توفير المزيد من الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما قدمت مدير عام تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء (يسرى كريم)،تقييما شاملا للبرامج والانشطة التي تم انجازها، والبرامج التي سيتم اقرارها للمرحلة المقبلة، ضمن سياسات تمكين المرأة في العراق،فيما استعرضت مدير عام دائرة التنمية البشرية (مها عبدالكريم الراوي)، التوصيات والاجراءات السابقة وما تحقق منها ، واليات العمل المقبلة"./انتهى ح

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