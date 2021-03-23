وفد كردي يعود إلى بغداد قريبا لإستئناف الحوارات مع الحكومة الإتحادية بشأن حصة الإقليم

2021/03/23 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/من المقرر أن يعود وفد الإقليم إلى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة الإتحادية.وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان في تصريحات صحافية إن وفد الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، مشيرا إلى الاتفاق على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة، موضحا أن الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما.وأضاف هورامي أن وفد الاقليم سيعود الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتفاق الذي تم مع بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة اقليم كردستان في الموازنة، مبينا أن حكومة الاقليم أعلنت موافقتها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة./إنتهى

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