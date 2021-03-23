العراق يسجل 4494 اصابة و30 حالة وفاة بكورونا

2021/03/23 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4494 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 4494 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق.

واضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 4494، مبينة انها سجلت 30 حالة وفاة لمصابين بالفايروس.

وادناه جدول بالموقف الوبائي صادر عن الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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