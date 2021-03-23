صحة كربلاء تعد خطة زيارة النصف من شعبان

2021/03/23 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة كربلاء الدكتور صباح الموسوي اليوم الثلاثاء في بيان، عن وضع خطة طوارئ لزيارة النصف من شعبان المُباركة ، مبينا إن جميع الإجراءات والتوصيات الخاصة بالخطة تقع ضمن الأهداف الأساسية للسيطرة على جائحة فيروس كُورونا .

وأوضح الموسوي في بيانه الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " إن الخطة تتضمن توزيع ( 86 ) عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة، وعلى الطرق الخارجية، مع تهيئة ( 7 ) مُستشفيات حكومية، إضافة إلى أنه "سيتم فتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى ( ع ) الجراحي التخصصي، كما تم تهيئة ( 33 ) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين .

واضاف الموسوي، سيتم تهيئة مُستشفى الزهراء ( ع ) المُتنقل , وجعله جاهزاً للمُشاركة في تقديم الخدمات عند الحاجة، اضافة الى فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية المحيطة بمنطقة بين الحرمين وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ، ورفدها بالملاك الطبي والصحي من المؤسسات الصحية في المحافظة .

وبيَن الموسوي، إن "خطة طوارئ الدائرة للزيارة الشعبانية، ركَزت وللعام الثاني على التوالي، على تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمُواجهة ( فيروس كُورونا )، ولهذا ستقوم الفرق الصحية بحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس الوبائي ، حيث ستعمل على زيادة وعي المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب من خلال التأكيد على ( التباعد الإجتماعي ، لبس الكمامات ، النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون , منوها الى إن الفرق الصحية المُرابطة في السيطرات الخارجية لمداخل المدينة الثلاثة, وكذلك المُتَنقلة في مركز المدينة ، ستقُوم بإجراء فحص عشوائي للمواطنين والوافدين للمُحافظة ، وبيان مدى إصابتها بفيروس كُورونا ، وتدوين المعلومات عنهم في إستمارة خاصة أُعدت لذلك .

وأكد أن دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة، ستقوم بتعزيز دائرتنا بـ ( 10 ) عجلات إسعاف ، وجعلها مُرابطة في الحدود الإدارية للمُحافظة، إلى جانب قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف، بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمُحافظتين .

وكان وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي، قد اعلن يوم امس الاثنين المباشرة بتطبيق خطة النصف من شعبان الامنية التي تصادف منتصف الأسبوع المقبل .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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