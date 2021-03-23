الموقف الوبائي في العراق: حصيلة الوفيات منذ ’الجائحة’ تتخطى 14 ألفاً

2021/03/23 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي، الخاص بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آذار 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4125 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 30 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية".

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