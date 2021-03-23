ملعب التاجي ارضاً للصقور في كأس العراق

2021/03/23 | 16:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اختيار ملعب التاجي ارضاً للصقور في بطولة كأس العراق.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبالتشاور مع الكادر التدريبي اختارت ملعب نادي التاجي الرياضي لمواجهة القوة الجوية والنجف”.

واضاف ان “اختيار الملعب جاء بسبب خضوع ملعب الشعب الدولي لاعمال الصيانة استعداداً لموسم الصيف”.

وستقام مباراة الصقور والنجف يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة عصرا ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس العراق.



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