الفتح: لن نصوت على الموازنة اذا بقي سعر صرف الدولار ب1450

2021/03/23 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد تحالف الفتح، الثلاثاء، انه غير مستعد للتصويت على الموازنة في جلسة السبت المقبل في ظل بقاء سعر صرف الدولار على ماهو عليه.

وقال عضو التحالف، النائب، حامد الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الخلافات التي تسببت بتأجيل جلسة البرلمان هي حصة الإقليم من النفط المرسل الى بغداد ورفض حكومة كردستان تسليم الكمية التي طالب بها البرلمان”.

واضاف، ان” نقطة الخلاف الأخرى هي بين الكتل والحكومة، حيث ان تحالف الفتح رفض تمرير الموازنة في ظل اصرار الحكومة على بقاء سعر الصرف ضمن التسعيرة الجديدة 145 دولارا”.

وأشار الى ان” النواب الشيعة وليس الكتل الشيعية شاطرت رأي الفتح وانضمت الى خانة الرافضين للتصويت على الموازنة الا بعد تخفيض أسعار الصرف الى التسعيرة القديمة او وسطية”.انتهى / 25ر

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