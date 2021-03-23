النفط يعمق خسائره لـ4%.. و

2021/03/23 | 16:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع "نايمكس" أدنى 60 دولاراً، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.

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